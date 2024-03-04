Yonhap: в КНДР удалили статьи об объединении с Южной Кореей

Власти Северной Кореи решили «всерьез стереть» любые упоминания об объединении с Южной Кореей и начали удалять даже старые статьи из государственных СМИ, содержащие мысли на эту тему. Об этом сообщает Yonhap.

По данным Yonhap, с сайта государственного Центрального телеграфного агентства Кореи пропали все статьи, в которых встречались выражения «мирное объединение», «объединение стран», «великая консолидация нации» и «северная половина».

Как отмечает Yonhap, до марта 2024 года на сайте агентства можно было найти до нескольких десятков статей по каждому из этих запросов.

Удаление статей, касающихся объединения, Yonhap назвало одной из мер, последовавших за обещанием лидера КНДР Ким Чен Ына изменить отношения с Южной Кореей.

В январе Ким заявил, что Пхеньян не стремится к войне с Сеулом, но не будет ее избегать и назовет Южную Корею своим главным врагом в обновленной Конституции. Ким подчеркивал, что в его стране не должны называть жителей Южной Кореи «соотечественниками».

Также в КНДР решили упразднить организации, которые способствуют диалогу с Южной Кореей.