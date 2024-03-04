Польша хочет попросить ЕК изменить жесткую линию "Зеленого курса"

"В этой стратегии содержатся положения, которые не совсем адекватно соотносятся с реальной ситуацией в ЕС. В ближайшее время выступлю с инициативой пересмотра таких установок, чтобы защитить сельское хозяйство, производство продуктов питания в Польше, в Европе", - сказал он.