The Guardian: Малайзия готовится к новым поискам пропавшего рейса MH370

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна готова возобновить расследование исчезновения рейса MH370 Malaysia Airlines, если появятся новые убедительные данные. Об этом сообщает The Guardian.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. Большинство из них были гражданами Китая и Малайзии, также там были пассажиры из Австралии, Канады, Франции, Индии, Ирана, Нидерландов, России, Украины, США и других стран.

По мнению экспертов, самолет отклонился от курса, а затем потерпел крушение в южной части Индийского океана.

Самолет не удалось обнаружить до сих пор, однако время от времени появляются сообщения о нахождении его обломков.

Летом 2018 года Малайзийская комиссия по расследованию исчезновения Boeing опубликовала свой итоговый отчет. В нем говорится, что причину катастрофы определить не удалось и не удастся, пока не будут найдены обломки самолета.

«Если появятся убедительные данные в пользу того, что дело необходимо открыть заново, мы, конечно, будем рады его возобновить», - заявил Анвар на пресс-конференции в марте 2024 года.

Накануне министр транспорта Малайзии Энтони Локе заявил, что ведет переговоры с американской компанией по производству морской робототехники Ocean Infinity, чтобы обсудить новую поисковую операцию.

Семьи пассажиров MH370 собрались накануне десятилетней годовщины исчезновения самолета и призвали возобновить поисковую операцию. Они подчеркнули, что ответы необходимы для будущего безопасности полетов.