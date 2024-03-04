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В Германии назвали «вершиной айсберга» утечку разговора военных о России

У России может быть еще больше перехваченных телефонных разговоров военнослужащих ФРГ, считают немецкие разведчики и военные. Об этом сообщает Bild.

В Германии назвали «вершиной айсберга» утечку разговора военных о России
© ТАСС

«Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга», — подчеркнул бывший глава разведки Германии Август Ханнинг после публикации разговора немецких военнослужащих.

Он добавил, что у Москвы может быть гораздо больше перехваченных материалов.

Военный эксперт Нил Барнетт также обозначил, что, вероятно, разговор офицеров не станет последней утечкой.

«Москва, вероятно, обладает гораздо большими знаниями. Люди в Берлине должны быть готовы к новым утечкам информации в ближайшие несколько недель и месяцев», — рассказал Барнетт.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы немецких военнослужащих.

В Министерстве иностранных дел России призвали ответить за рассекреченные планы ударов по Крымскому мосту.

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