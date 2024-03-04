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Минобороны ФРГ выпустит инструкцию по безопасному общению для военных

Министерство обороны Германии намерено распространить в бундесвере инструкции по безопасному дистанционному общению среди военных после утечки разговора немецких офицеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство ФРГ.

Минобороны ФРГ выпустит инструкцию по безопасному общению для военных
© globallookpress.com

«Это текущий процесс этих дней», — ответил представитель МО Германии на соответствующий вопрос журналистов.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в Сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

В Кремле заявили, что ожидают результатов проверки в связи с содержанием разговора и отметили, что ее итоги покажут степень вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

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