Премьер Украины Шмыгаль стал рекордсменом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль стал рекордсменом, занимая свой пост дольше всех предыдущих глав правительства в современной истории страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Шмыгаль занимает пост четыре года. Ранее кресло премьера дольше всех занимал Николай Азаров — он возглавлял правительство чуть менее четырех лет.

Более трех лет продержался на этом посту Владимир Гройсман. В пятерку также попали Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, проведя в должности премьера более двух лет.