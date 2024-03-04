В Польше обвинили Россию в серьезном сбое в работе GPS

В Польше произошел очередной серьезный сбой в приеме сигнала GPS. Об этом сообщает WP.

© Unsplash

В публикации говорится, что проблемы могли также испытывать те, кто пользовался навигацией в Балтийском море, на юге Швеции и в восточных регионах Германии. GPSJam контролирует сигнал GPS в режиме реального времени. Его качество обозначается цветами. Так, зеленый означает низкий уровень помех, желтый — средний, а красный — высокий. Сейчас красный цвет преобладает в южных районах Балтики, а также в воеводствах: Западно-Поморском, Поморском, Варминско-Мазурском, Подляском, Лодзинском, а также в части Мазовецкого и Люблинского воеводств.

Официальной информации о том, что привело к сбою, пока нет. Эксперты допускают, что проблемы связаны с проходящими в стране учениями НАТО.

Также есть предположения, что за сбоем стоит Россия. До этого жертвами схожих атак становились Финляндия и страны Балтии.

Йоаким Паасикиви (Joakim Paasikivi) из Шведского университета предположил, что эта ситуация — элемент так называемой гибридной войны, «которую Россия ведет против Запада». По его словам, страна, вероятно, попыталась «сбить с толку и продемонстрировать свою силу».