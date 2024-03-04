«Позор и лишь верхушка айсберга»: немецкие СМИ об утечке разговора военных

В начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают возможную передачу Украине дальнобойных Taurus. Немецкие СМИ рассказали, что из-за утечки, ставшей «позором» для немецких властей, усилилось давление на канцлера Германии Олафа Шольца.

Журнал Der Spiegel отмечает, что немецкое руководство «само себя опозорило», позволив такой утечке случиться, и президент России Владимир Путин теперь «может быть счастлив». По данным издания, немецкие власти считают, что российская разведка могла получить доступ к «более важным разговорам», такие версии сейчас изучаются.

Перехват разговора о ракетах Taurus «шокировал Бундесвер», пишет Merkur.de. Издание отмечает, что утечка усиливает давление на канцлера Олафа Шольца, который давно сопротивляется поставкам Taurus Украине. Представители разных партий уже потребовали от него объяснений.

Можно только предполагать, почему Россия решила опубликовать утечку именно сейчас, отмечает Merkur.de. По версии издания, решение обнародовать запись незадолго до российских выборов и вскоре после послания Путина Федеральному собранию «можно рассматривать как сигнал Западу: мы наблюдаем за вами и знаем, что вы задумали».

Депутат от партии зеленых Константин фон Нотц потребовал как можно скорее разъяснить, «является ли этот скандал с прослушиванием телефонных разговоров разовым событием или структурной проблемой». Депутат бундестага, эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер заявил, что прослушка «определенно будет лишь верхушкой айсберга» .