СМИ: опубликованный разговор немецких военных оставил Шольца в дураках

Публикация перехваченного разговора немецких военных о потенциальных ударах по Крымскому мосту негативно повлияла на позиции канцлера Германии Олафа Шольца, показав превосходство российского лидера Владимира Путина. Такую точку зрения высказал журналист Politico Мэтью Карничинг.

По его словам, Владимир Путин «все еще остается разведчиком в душе», и для него нет большей радости, чем «перехитрить противников России». Журналист отмечает, что «мастерская операция Путина» оставила Шольца «в дураках».

«Ничто из сказанного на записи не является манипуляцией. Поэтому она обладает такой силой: это не дезинформация, а просто раскрытая информация», — говорится в тексте.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.