Предсказаны возможные последствия конфликта Польши и Украины

«Деньги — это самое важное. Польша готова помогать Украине в борьбе с Россией, но не платить за это своей экономикой. Пока не было зерновой темы, Варшава была готова поддерживать Киев, но, как только возникает тема денег, дружба быстро исчезает, — заметил политолог. — Польша слишком зависит от своих фермеров: они основные голосующие. Если не реагировать на их позицию, то договориться с собственной страной не удастся, а правительство начнет меняться слишком часто».