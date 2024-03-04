В Белоруссии выразили надежду на вступление в ШОС в июле

В ходе встречи с послом Казахстана Ерланом Байжановым белорусский лидер заявил, что будет просить Астану о вступлении в организацию, так как сейчас в ней председательствует Казахстан. Он также поблагодарил дипломата за то, что в феврале республика ратифицировала все документы о членстве Белоруссии в организации