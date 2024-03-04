País: ЦРУ завербовало главу "российского" отдела разведки Испании

Ранее стало известно о задержании в сентябре 2023 года в Испании двух агентов разведцентра за предполагаемую передачу секретной информации США. Одного из подозреваемых затем поместили под арест. По версии издания, речь идет об аналитике, имеющем большой опыт работы в разведке. Задержание ключевого ответственного за сведения, связанные с РФ, вызвали сильное потрясение в центре, где не было утечек на таком высоком уровне за последние три десятилетия.

Как пишет газета, несмотря на сотрудничество между испанской и американской разведками, ЦРУ хотело получить сведения среди прочего о том, какие связи все еще поддерживаются с Москвой. Как поясняют эксперты, вербовка агента разведцентра была нацелена не только на его текущую зону ответственности. В частности, тревога в системе безопасности была вызвана попыткой получить доступ к документации, не связанной с его работой. В ходе расследования, которое проводится под грифом секретности, предстоит выяснить, получил ли шпион деньги в обмен на информацию. В зависимости от этого ему может быть предъявлено обвинение в разглашении тайны или же в государственной измене.