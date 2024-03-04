Bloomberg: США возобновят работу урановых шахт

США возобновляют работу законсервированных урановых шахт из-за подорожания ядерного топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает ТАСС.

По сведениям Bloomberg, американские компании восстанавливают работу на шахтах Вайоминга, Техаса, Аризоны и Юты. Их работа в этих штатах была остановлена после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, в результате которой цены на ядерное топливо резко снизились, а добыча на многих урановых шахтах стала убыточной.

Возобновление добычи на ранее законсервированных урановых рудниках в Соединенных Штатах, указывает Bloomberg, будет знаменовать возрождение американской индустрии по добыче урана, которая еще пять лет назад была на грани исчезновения. Так, в 2019 году добыча урана составила рекордно низкие 78,9 тонны, в свою очередь рекордно высокие показатели добычи были зафиксированы в 1980 году, когда было добыто свыше 19,9 тысячи тонн урана.

Сейчас, как указывает агентство, все больше правительств проявляют интерес к атомной энергетике для достижения целей по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу, что в свою очередь ведет к росту цен на ядерное топливо. В таких условиях работа ранее законсервированных урановых шахт вновь становится прибыльной.

Помимо США, пишет Bloomberg, наращивать добычу урана планируют Канада, Австралия и Казахстан, на долю которых приходится порядка двух третей мировой добычи.