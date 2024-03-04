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Посол Германии покинул здание МИД России

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф покинул здание Министерства иностранных дел России.

Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат пробыл на Смоленской площади 1 час 10 минут.

Посол отказался отвечать на какие-либо вопросы.

Ранее Ламбсдорф приехал в МИД России, куда его вызвали из-за опубликованного разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост.

МИД России вызвал немецкого посла

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

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