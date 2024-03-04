Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия сможет отслеживать доставку SCALP и Storm Shadow Киеву»

В британской газете The Times вышел материал об утечке переговоров немецких военных, обсуждавших передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Как отмечает издание, разговор начался с заявления, что «никто не знает, почему канцлер [Германии Олаф Шольц] блокирует отправку ракет - это порождает всевозможные диковинные слухи».

Один из участников беседы начал рассуждать о способах доставки оружия на Украину, отметив, что, «знает, как это делают британцы». Он рассказал, что британские ракеты Storm Shadow перевозят на бронемашинах Ridgback, а французы отправляют ВСУ автомобили Audi Q7 с ракетами SCALP. The Times отметила, что эта информация способна помочь российской разведке отслеживать и определять местонахождение этих транспортных средств в Европе и на территории Украины.

Техасцев призвали одуматься

Редакция издания The Dallas Morning News призвала техасских избирателей остерегаться кандидатов в Палату представителей Техаса, выступающих за отделение штата от США. По словам журналистов, вызывает тревогу количество кандидатов, подписавших обязательство «Вернуть Техас обратно», - сейчас их 150 человек. В рамках этого обязательства они должны будут продвигать законопроект, который поможет Техасу выйти из состава Соединенных Штатов при определенных условиях.

Журналисты отметили, что эту риторику в основном поддерживают крайне правые кандидаты, и назвали ее непатриотичной. Политики, следующие ей, обещают в случае избрания ставить интересы Техаса выше интересов любой нации или политического образования. Однако они не думают о реальных последствиях своих заявлений и не объясняют, как будет финансироваться независимый Техас без федеральных денег, которые сейчас составляют около 30 процентов бюджета штата, подчеркивается в статье.

Украине предрекли проблемы с «чувствительными» F-16

Украина готовится получить многоцелевые истребители F-16 в ближайшие месяцы, но включение западных самолетов в арсенал ВСУ «потребует большего, чем простое обучение пилотов», пишет Politico. Использовать «требовательные к обслуживанию» истребители будет нелегко, непростой задачей станет их ремонт и даже использование неподготовленных взлетно-посадочных полос.

Бывший военный летчик США Том Рихтер, летавший на F-16, назвал этот истребитель «чувствительным зверем» по сравнению с МиГ и Су советской эпохи, на которых привыкли летать украинцы. Рихтер заявил, что F-16 - «это примадонна, она очень чувствительна и требует тщательного ухода». В частности, взлетно-посадочные полосы и маршруты руления для F-16 должны быть гладкими и постоянно проверяться на наличие мусора.

Кризис на Ближнем Востоке и «парадоксальная выгода» для стран БРИКС

Нападения хуситов на корабли в Красном море из-за войны в секторе Газа непреднамеренно подготовили почву для более широких геополитических сдвигов, пишет The Hill. Эти сдвиги затрагивают страны и экономики, находящиеся далеко от очагов конфликтов в Йемене и Газе.

Неспокойная обстановка в Красном море вынудила крупные судоходные компании менять свои маршруты. Речь идет не только об увеличении времени в пути и росте эксплуатационных расходов. Изменение маршрутов «парадоксальным образом» усиливает экономическую и стратегическую позицию блока БРИКС, ослабляя союзников США и бросая вызов традиционной динамике мировой экономики, подчеркивает The Hill. Все больше кораблей выбирают более продолжительное и дорогое путешествие вокруг мыса Доброй Надежды, принося пользу экономике ЮАР. Корабли заходят в порты страны, повышая стратегическую важность южноафриканского морского маршрута. Кроме того, на перепутье формирующегося торгового коридора оказалась Индия, а изменение маршрутов морских перевозок и последовавший за ним скачок цен на нефть принесли Москве неожиданную прибыль.

ИИ поможет Турции выращивать фрукты

Турецкие ученые разработали программное обеспечение, позволяющее отслеживать созревание плодов с помощью искусственного интеллекта, рассказало Anadolu. В ходе исследования, проведенного на гранатах, яблоках, бананах и апельсинах в Сиирте и Мерсине, было получено более двух тысяч изображений с дронов и удалось точно зафиксировать созревание фруктов и начало гниения.