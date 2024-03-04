В Евросоюзе не хотят видеть на должности главы европейской дипломатии премьер-министра Эстонии Каю Каллас, так как ей «нравится есть россиян на завтрак». Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico со ссылкой на источники.

В статье говорится, что представители восточноевропейских стран редко занимали высшие посты в ЕС и НАТО с тех пор, как большинство из них присоединились к этим двум институтам в 2004 году.

В настоящее время эстонский премьер является одним из претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Об этом в Брюсселе говорили уже несколько месяцев, и высокопоставленные европейские чиновники ожидали, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержит ее кандидатуру. При этом не все верят, что у нее есть шанс.

Идея о том, что Каллас станет главным дипломатом ЕС, «остается чувствительной» в некоторых столицах ЕС, заявил Politico анонимный официальный представитель ЕС.