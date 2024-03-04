В Германии десятки человек пострадали при пожаре в доме престарелых
Как минимум четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в общине Бедбург-Хау (немецкий регион Нижний Рейн). Об этом сообщает Rheinischer Post со ссылкой на местную полицию.
Пожар начался в ночь на понедельник, 4 марта. Жертвами возгорания стали четыре человека, жизнь еще одного находится под угрозой. В тяжелом состоянии находятся пожарный и полицейский, 15 человек получили легкие травмы. Еще 46 жителям дома престарелых потребовалась различная медицинская помощь.
Один из коридоров дома был полностью охвачен огнем, поэтому пожарные не смогли получить доступ к некоторым частям двухэтажного здания. Им пришлось разбить несколько окон, чтобы эвакуировать людей.
Причина пожара пока неизвестна.
Летом 2023 года шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Пожар начался ночью, в этот момент в здании находилось 173 человека. Итальянские СМИ писали, что причиной пожара «почти наверняка» стал окурок.