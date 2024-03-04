В Германии десятки человек пострадали при пожаре в доме престарелых

Как минимум четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в общине Бедбург-Хау (немецкий регион Нижний Рейн). Об этом сообщает Rheinischer Post со ссылкой на местную полицию.

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Пожар начался в ночь на понедельник, 4 марта. Жертвами возгорания стали четыре человека, жизнь еще одного находится под угрозой. В тяжелом состоянии находятся пожарный и полицейский, 15 человек получили легкие травмы. Еще 46 жителям дома престарелых потребовалась различная медицинская помощь.

Один из коридоров дома был полностью охвачен огнем, поэтому пожарные не смогли получить доступ к некоторым частям двухэтажного здания. Им пришлось разбить несколько окон, чтобы эвакуировать людей.

Причина пожара пока неизвестна.