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Tagesschau: четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в ФРГ

По меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Германии. Об этом сообщило издание Tagesschau.

Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в ФРГ
© РИА Новости

«Четыре человека погибли сегодня утром при пожаре в доме престарелых в Бедбург-Хау и Северном Рейне-Вестфалии», — говорится в тексте.

Отмечается, что пострадали ещё 58 человек.

Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане

Ранее стало известно, что в результате масштабного лесного пожара в Техасе, по последним данным, погибли не менее двух человек.

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