Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в ФРГ

По меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Германии. Об этом сообщило издание Tagesschau.

«Четыре человека погибли сегодня утром при пожаре в доме престарелых в Бедбург-Хау и Северном Рейне-Вестфалии», — говорится в тексте.

Отмечается, что пострадали ещё 58 человек.