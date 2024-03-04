Tagesschau: четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в ФРГ
По меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Германии. Об этом сообщило издание Tagesschau.
«Четыре человека погибли сегодня утром при пожаре в доме престарелых в Бедбург-Хау и Северном Рейне-Вестфалии», — говорится в тексте.
Отмечается, что пострадали ещё 58 человек.
Ранее стало известно, что в результате масштабного лесного пожара в Техасе, по последним данным, погибли не менее двух человек.