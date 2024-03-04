Подземные толчки магнитудой 5,3 в эпицентре зафиксированы на территории Киргизии . Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр землетрясения, магнитуда которого достигала 5,3, находился в районе границы Киргизии и Казахстана, в 43 км к юго-востоку от казахстанского города Алма-Аты и в 27 км в северу от киргизского курортного города Чолпон-Ата.