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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Киргизии

Подземные толчки магнитудой 5,3 в эпицентре зафиксированы на территории Киргизии. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр землетрясения, магнитуда которого достигала 5,3, находился в районе границы Киргизии и Казахстана, в 43 км к юго-востоку от казахстанского города Алма-Аты и в 27 км в северу от киргизского курортного города Чолпон-Ата.

В Казахстане произошло землетрясение

В центре столицы Киргизии землетрясение не ощущалось.

По предварительным данным МЧС республики, жертв и разрушений нет.

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