Экс-президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон (столичный округ Колумбия) «болотом» после победы его соперницы Никки Хейли на местных праймериз. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп и Хейли соперничают за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах-2024. Кандидата на пост президента по итогам праймериз определят делегаты от всех штатов - это произойдет на съезде партии в июле 2024 года.

Ранее Трамп одержал победу на кокусах в одном из ключевых штатов - Нью-Гэмпшире, в Южной Каролине - родном штате Хейли, а также в других штатах. Американские СМИ писали, что его отрыв от соперницы все же не очень велик и это «явно злит» Трампа.

В столичном округе Хейли набрала 62,8 процента голосов, а Трамп - 33,3 процента.

«Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это «болото» с очень небольшим количеством делегатов и без каких-либо преимуществ», - заявил Трамп.

Он добавил, что Birdbrain (c англ. «птичьи мозги» - так Трамп называет Хейли) потратила в столице «все свое время, деньги и силы».