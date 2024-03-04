Принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии Кейт Миддлтон

«Очевидно, это не была «запланированная» операция, потому что ее дела были внезапно отменены. В любом случае, она появится снова, когда будет готова», «Палец вверх был бы лучше, чем полное игнорирование вопроса. Конечно, люди будут спрашивать о его жене», «Очень грубо с его стороны», «Такое поведение порождает еще больше подозрений и интриг, что не помогает ситуации», — писали в комментариях.