Принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии Кейт Миддлтон

Принц Уильям проигнорировал вопрос о состоянии здоровья своей жены, принцессы Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail.
Принц Уильям посетил Уэльс по случаю Дня Святого Давида, который празднуется 1 марта. Один из поклонников спросил у него, как чувствует себя Кейт Миддлтон. Однако принц Уильям никак не отреагировал на вопрос. Читатели Daily Mail раскритиковали его за игнорирование фаната.
«Очевидно, это не была «запланированная» операция, потому что ее дела были внезапно отменены. В любом случае, она появится снова, когда будет готова», «Палец вверх был бы лучше, чем полное игнорирование вопроса. Конечно, люди будут спрашивать о его жене», «Очень грубо с его стороны», «Такое поведение порождает еще больше подозрений и интриг, что не помогает ситуации», — писали в комментариях.
16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Ходили слухи, что Кейт Миддлтон находится в коме, однако Кенсингтонский дворец опроверг эту информацию.