Си Цзиньпин прибыл на сессию ВСНП

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин прибыл на открытие 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган Китая) 14-го созыва и находится в ее президиуме.

Вместе с ним на открытии сессии, которая будет работать до 10 марта, присутствуют другие высшие партийно-государственные руководители КНР.