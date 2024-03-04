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Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США

Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в США в нынешнем электоральном цикле. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в публикации, победу Хейли в столичном округе Колумбия прогнозируют по итогам обработки примерно 99% бюллетеней. По подсчетам ряда СМИ, Хейли получает около 63% голосов, а ее соперник — экс-президент США Дональд Трамп — примерно 33%.

В Пентагоне отказались комментировать поражение танка Abrams на авдеевском направлении

Министерство обороны США не стало комментировать новости о том, что военнослужащие ВС РФ поразили еще один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского оборонного ведомства.

«Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и (или) операций», — ответили там.

Экс-посла Украины в Казахстане объявили в розыск и заочно арестовали за слова о русских

Заочный арест в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского санкционировал Московский суд в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов убивать по всему миру как можно больше русских. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Врублевского объявили в федеральный и международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства

«Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ», — рассказал собеседник агентства.

Республика Корея и США начали учения Freedom Shield

Военные учения Freedom Shield, которые продлятся до 14 марта, начали Вооруженные силы Республики Корея и США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

В ходе тренировок будут отрабатываться действия на суше, в море, воздухе и киберпространстве, а также использование «космических средств» для реагирования на ядерные силы противника.

Во Франции обнародовали список поставленных Киеву вооружений

Список военной помощи, оказанной Украине за два года военного конфликта, опубликовало Министерство ВС Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, размещенные на сайте оборонного ведомства.