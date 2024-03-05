Эксперт оценил шансы Никки Хейли стать президентом США

«Впереди "супервторник", 5 марта, когда голосуют 15 штатов, и во всех 15-ти штатах Трамп, скорее всего, побеждает, поэтому у Хейли здесь, конечно, особых шансов нет, но она пытается стать спойлером для Трампа и, возможно, навязать себя Трампу, чтобы он взял ее к себе в команду. Я думаю, что после "супервторника" она, скорее всего, уже приостановит свою кампанию, и Трамп официально станет победителем республиканских праймериз», — поделился Дудаков.