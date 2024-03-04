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NBC: Хейли впервые обходит Трампа на праймериз в округе Колумбия

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал NBC News после подсчета 95% голосов в столичном округе Колумбия.

NBC: Хейли впервые обходит Трампа на праймериз в округе Колумбия
© Jonathan Ernst/Reuters

Хейли набирает 62,9% голосов, а ее соперник — бывший президент США Дональд Трамп — 33,2%. Победу Хейли в округе Колумбия уже предсказали ведущие американские СМИ, включая Associated Press, The Washington Post, ABC и CNN.

Асад считает, что Трамп победит на президентских выборах в США

В случае победы ей достанутся все 19 голосов делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от Республиканской партии на общенациональном съезде 15 июля в Милуоки. До этого Хейли заявила, что представители Демократической партии США "в восторге" от Дональда Трампа, поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб и якобы "ужасных" результатов социальных опросов.

Сообщалось, что президентская гонка в США 2024 года может стать самой дорогостоящей в истории страны.

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