NBC: Хейли впервые обходит Трампа на праймериз в округе Колумбия

В случае победы ей достанутся все 19 голосов делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от Республиканской партии на общенациональном съезде 15 июля в Милуоки. До этого Хейли заявила, что представители Демократической партии США "в восторге" от Дональда Трампа, поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб и якобы "ужасных" результатов социальных опросов.