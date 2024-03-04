CNN раскрыл, когда США могут одобрить отправку денег Украине

Законопроект о новом бюджете, который подразумевает отправку 60 миллиардов долларов на помощь Украине, планирует в марте-апреле 2024 года вынести на голосование спикер палаты представителей Майкл Джонсон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает РБК.

Как говорится в сообщении, ранее Майкл Джонсон сорвал согласование двух проектов бюджета, предложенных демократами, а также встретился с республиканцами в палате представителей, которые продвигают идею инициативы, включающей в себя помощь Израилю и Украине. Спикер решил доработать этот законопроект, чтобы уже в марте-апреле этого года вынести его на голосование.

Телеканал уточняет, что над доработкой инициативы работает председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол. При этом CNN пишет, что Джонсон многим рискует, вынося проект на голосование, так как сторонники республиканца Дональда Трампа могут проголосовать за его отстранение от должности спикера.