МИД Азербайджана: Армения отказывается выдать карты минных полей в Карабахе

Армения отказывается предоставить Азербайджану точные карты минных полей в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

"Заложенные Арменией мины остаются серьезной проблемой. Ереван под разными предлогами отказывается предоставить точные карты минных полей. Число жертв с ноября 2020 года достигло 346. Сегодня в результате взрыва пострадал пастух, ему ампутировали обе ноги", - сказано в сообщении.

1 марта помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что его страна сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась. В этот же день вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян сказал, что Азербайджан не прилагает достаточных усилий для достижения мирного соглашения с Арменией, который основан на ранее утвержденных принципах.