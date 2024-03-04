Премьер Палестины Штайе: сектору Газа нужен "план Маршалла"

Сектору Газа нужен "план Маршалла" из-за действий Израиля и начавшегося гуманитарного кризиса. Об этом заявил премьер-министр временного правительства Палестины Мухаммед Штайе во время встречи с делегацией членов конгресса США, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
"Сектор Газа сталкивается с беспрецедентной гуманитарной катастрофой из-за израильской агрессии, и ему нужен "план Маршалла", включающий оказание помощи, реконструкцию и восстановление экономики, как только агрессия прекратится", — отметил Штайе в разговоре с сенаторами.
Он призвал Соединенные Штаты содействовать прекращению огня и помочь с открытием контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи в анклав.
В январе палестинский премьер-министр заявил, что его израильский коллега Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. До этого Штайе сказал, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за атаки армии Израиля по сектору Газа.