$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

В Киеве заявили, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие с польской стороны, вышла за пределы "и экономики, и морали".

Зеленский: ситуация на границе с Польшей вышла за пределы морали
© globallookpress.com

"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский считает, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине "во внутренней политической борьбе".

Отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за блокировки польскими фермерами приграничных пунктов пропуска. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года, и протестуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции.

На границе Украины с тремя странами выросли очереди из фур

В прошлом месяце Зеленский предложил Варшаве провести на границе двух стран переговоры на высшем уровне с участием представителя Еврокомиссии для разрешения ситуации. Позже польский премьер Дональд Туск сообщил, что правительства Польши и Украины в конце марта обсудят урегулирование обстановки на границе.

В мире
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Еврокомиссия
ЕС
Киев
Польша
Украина