Швейцарцы проголосовали против повышения пенсионного возраста

Референдум прошел в воскресенье, 3 марта. Швейцарцам предложили высказаться о повышении возраста выхода на пенсию с 65 до 66 лет и установлении 13-й пенсии. Первую инициативу граждане не поддержали, но одобрили вторую.

В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, о снижении на пять лет пенсионного возраста для россиян, имеющих страховой стаж в размере 42 лет для мужчин и 37 для женщин, напоминает «Радиоточка НСН».