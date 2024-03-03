Президент Сербии не исключил отправку Западом своих войск на Украину

"Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет.



Ситуация будет ухудшаться повсюду, и нам нужно найти наилучшее возможное решение для нашей страны, быть всем вместе, чтобы защитить ее, помочь нашему народу в Косове и Метохии и защитить Косово и Метохию в составе Сербии, чтобы страна прогрессировала и росла экономически", - отметил Вучич в ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии, чьим членом он является.