На Украине заявили о риске поражения в «энергетической войне» с Россией

Без обещанной помощи со стороны США Украина может проиграть «энергетическую войну» против России. Такое заявление сделал в воскресенье, 3 марта, генеральный директор одной из крупнейших украинских энергетических компаний ДТЭК Максим Тимченко.

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— После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено, — заявил он.

По словам Тимченко, победа Украины зависит сейчас не только от ее военных, но и от того, выживет ли в текущем конфликте украинская экономика, передает Financial Times.

Украина вправе требовать от России более триллиона долларов за ущерб, полученный из-за боевых действий. Такое мнение высказал советник президента республики по экономике Олег Устенко.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель счел ошибочными звучащие идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Об этом дипломат заявил в колонке для французского журнала L'Obs.

Ранее политик признался, что Евросоюз не видит света в конце «украинского туннеля», а санкции не смогли побороть российскую экономику.