Трамп назвал число нелегальных мигрантов в США

Политика президента Джо Байдена ( Демократическая партия ) содействовала увеличению числа нелегальных мигрантов в США до 15 млн. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп в видеообращении, размещенном в понедельник на странице республиканца в социальной сети Truth Social.

"Многие из прибывших [нелегально в США] отсидели в тюрьме <...>, многие являются террористами. И я считаю, что реальная цифра, которую мы имеем сейчас, вероятно, приближается к 15 млн человек", - сказал Трамп.

Он не исключил, что к концу президентского срока Байдена в США будет насчитываться уже 20 млн нелегальных мигрантов.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, губернатор которого Грэг Эбботт выступает за жесткие меры пресечения нелегальной миграции и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Губернатор-республиканец начал высылать нелегалов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.