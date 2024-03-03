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Писториус допустил возбуждение дела после утечки разговора военных

Генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело после утечки разговора высокопоставленных офицеров германской армии, заявил в ходе пресс-конференции министр обороны страны Борис Писториус.

Писториус допустил возбуждение дела после утечки разговора военных
© globallookpress.com

Глава ведомства призвал дождаться результатов расследования службы военной контрразведки. По словам Писториуса, дело еще не заведено.

«Если будут свидетельства преступных действий, то соответствующее расследование, разумеется, будет начато», - приводит слова министра РИА Новости.

Министр обороны ФРГ сделал заявление по поводу утечки разговора военных

В пятницу главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают поставку Украине дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту, напоминает «Радиоточка НСН».

В мире
Борис Писториус
Маргарита Симоньян
Германия