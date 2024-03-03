Министр обороны ФРГ сделал заявление по поводу утечки разговора военных

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал ситуацию с утечкой разговора четырех высокопоставленных офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту дальнобойными ракетами. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава ведомства заявил, что первые результаты проверки причин и обстоятельств утечки беседы военных могут быть обнародованы в начале следующей недели.

По его мнению, публикация расшифрованных переговоров является «частью информационной войны России».

Писториус подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо других утечках секретной и совершенно секретной информации.

По его словам, военачальники обсуждали теоретические сценарии. Их слова не следует воспринимать как то, что ФРГ одобрит передачу ракет Taurus Киеву, констатировал министр.

Часть информации, озвученной во время перехваченного разговора офицеров ФРГ, не была предназначена для широкой общественности, отметил Писториус.