Глава МИД Чехии не смог покинуть Индию из-за проблем с самолетом
Чешская делегация во главе с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским по дороге из Японии домой была вынуждена задержаться в аэропорту индийского города Мумбаи из-за технических проблем с самолетом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, Липавский ранее предпринял рабочую поездку в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, он побывал в Японии, Австралии и Индии.
Главу МИД в поездке сопровождали представители 10 крупных компаний, дипломаты и журналисты.
Ранее сообщалось, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось вернуться в отель из-за неисправности правительственного самолета.
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