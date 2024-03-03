Глава МИД Чехии не смог покинуть Индию из-за проблем с самолетом

Чешская делегация во главе с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским по дороге из Японии домой была вынуждена задержаться в аэропорту индийского города Мумбаи из-за технических проблем с самолетом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.