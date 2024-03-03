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Глава МИД Чехии не смог покинуть Индию из-за проблем с самолетом

Чешская делегация во главе с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским по дороге из Японии домой была вынуждена задержаться в аэропорту индийского города Мумбаи из-за технических проблем с самолетом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава МИД Чехии не смог покинуть Индию из-за проблем с самолетом
© globallookpress.com

По данным агентства, Липавский ранее предпринял рабочую поездку в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, он побывал в Японии, Австралии и Индии.

Главу МИД в поездке сопровождали представители 10 крупных компаний, дипломаты и журналисты.

Ранее сообщалось, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось вернуться в отель из-за неисправности правительственного самолета.

Лайнер не смог вылететь из Саудовской Аравии обратно в Германию из–за технической неисправности.

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