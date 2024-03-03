Асад заявил, что Трамп станет президентом США
Дональд Трамп вновь станет президентом США, победив на выборах осенью 2024 года. Такой прогноз в интервью российским СМИ сделал президент Сирии Башар Асад, сообщает Telegram-канал «Соловьев».
Асад заявил, что если проанализировать информацию СМИ и других источников, то можно понять, что победит Трамп.
При этом он отметил, что американские президенты «похожи один на другого», и на деле играют роль «исполнительных директоров». За ними всегда стоят персонажи, «реально делающие политику».
«Нужно знать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах. Это один игрок — лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть», — сказал Асад.
По словам сирийского президента, именно это игрок «в любом случае победит».
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