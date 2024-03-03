$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Асад заявил, что Трамп станет президентом США

Дональд Трамп вновь станет президентом США, победив на выборах осенью 2024 года. Такой прогноз в интервью российским СМИ сделал президент Сирии Башар Асад, сообщает Telegram-канал «Соловьев».

Асад назвал победителя президентских выборов в США
© РИА Новости

Асад заявил, что если проанализировать информацию СМИ и других источников, то можно понять, что победит Трамп.

При этом он отметил, что американские президенты «похожи один на другого», и на деле играют роль «исполнительных директоров». За ними всегда стоят персонажи, «реально делающие политику».

«Нужно знать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах. Это один игрок — лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть», — сказал Асад.

По словам сирийского президента, именно это игрок «в любом случае победит».

В мире
Башар Асад
Дональд Трамп
Мнения
Сирийская Арабская Республика
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости