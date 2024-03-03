Дональд Трамп вновь станет президентом США, победив на выборах осенью 2024 года. Такой прогноз в интервью российским СМИ сделал президент Сирии Башар Асад, сообщает Telegram-канал «Соловьев».

Асад заявил, что если проанализировать информацию СМИ и других источников, то можно понять, что победит Трамп.

При этом он отметил, что американские президенты «похожи один на другого», и на деле играют роль «исполнительных директоров». За ними всегда стоят персонажи, «реально делающие политику».

«Нужно знать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах. Это один игрок — лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть», — сказал Асад.