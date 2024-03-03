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Кнайсль заявила об исчезновении закона и свободы в Европе

Закон и свобода в Европе уходят в небытие. Такое заявление сделала Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии.

Кнайсль заявила об исчезновении закона и свободы в Европе
© Российская Газета

"Главное, что меня беспокоит в Европе, - это тот факт, что в ЕС исчезает закон и исчезает свобода", - отметила экс-глава австрийского МИД в ходе своей лекции на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

Кнайсль подчеркнула, что экономические рестрикции не являются непреодолимым препятствием.

"Но если вы теряете душу, закон и свободу, то это потом преодолеть невозможно", - констатировала австрийка.

Ранее Кнайсль заявила, что в России не разглагольствуют об имеющихся проблемах, а решают их.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта. Местом проведения этого грандиозного международного мероприятия, которое продлится до 7 марта, является федеральная территория "Сириус".

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