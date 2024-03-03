Кнайсль заявила об исчезновении закона и свободы в Европе
Закон и свобода в Европе уходят в небытие. Такое заявление сделала Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии.
"Главное, что меня беспокоит в Европе, - это тот факт, что в ЕС исчезает закон и исчезает свобода", - отметила экс-глава австрийского МИД в ходе своей лекции на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
Кнайсль подчеркнула, что экономические рестрикции не являются непреодолимым препятствием.
"Но если вы теряете душу, закон и свободу, то это потом преодолеть невозможно", - констатировала австрийка.
Ранее Кнайсль заявила, что в России не разглагольствуют об имеющихся проблемах, а решают их.
Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта. Местом проведения этого грандиозного международного мероприятия, которое продлится до 7 марта, является федеральная территория "Сириус".