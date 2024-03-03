За главу Соединенных Штатов Джо Байдена пообещали проголосовать 43% опрошенных среди зарегистрированных избирателей, за его потенциального конкурента, 45-го президента США Дональда Трампа — 48%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Сиенского колледжа.

Согласно опросу, кандидаты добились равной популярности среди избирательниц — по 46%. Респонденты мужского пола отдали голоса Трампу — он набрал 49% против 40% у Байдена.

Участники опроса в возрасте 18–29 лет и американцы старше 65 лет признались, что им больше импонирует действующий президент, избиратели в возрасте 30–64 лет заявили, что собираются голосовать за Трампа.

Исследователи отметили, что республиканца готовы поддержать 97% проголосовавших за него в 2020 году. Вместе с тем, собираются отдать голос за Байдена на президентских выборах только 83% прошлых избирателей. 10% из них подчеркнули, что в настоящее время поддерживают Трампа.

Опрос показал, отметили эксперты, что только 25% избирателей полагают, что США движутся в верном направлении. Доля респондентов, считающих, что Байден не справляется со своими обязанностями, достигла 47%.