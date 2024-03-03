Перехваченный и опубликованный в СМИ разговор четырех высокопоставленных военных бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту нанес значительный ущерб безопасности ФРГ, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Рюдигер Лукассен. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, беседа показала «пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину».

Парламентарий подчеркнул, что ситуация показала провал службы военной контрразведки: спецслужбы не смогли обеспечить защиту разговора с участием высокопоставленных военных, а также не обучили последних обращению с конфиденциальной информацией.