В ФРГ заявили, что перехват беседы военных нанес удар безопасности страны
Перехваченный и опубликованный в СМИ разговор четырех высокопоставленных военных бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту нанес значительный ущерб безопасности ФРГ, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Рюдигер Лукассен. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, беседа показала «пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину».
Парламентарий подчеркнул, что ситуация показала провал службы военной контрразведки: спецслужбы не смогли обеспечить защиту разговора с участием высокопоставленных военных, а также не обучили последних обращению с конфиденциальной информацией.
Лукассен отметил, что Москва расценивает записанный контент как путь Германии к прямому столкновению с Россией. Кроме того, добавил он, задействованные офицеры напрямую противодействовали усилиям федерального правительства по предотвращению участия ФРГ в войне.