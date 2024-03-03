В Малайзии захотели возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета

Незадолго до годовщины авиакатастрофы рейса MH370 министр рассказал, что к операции планируют привлечь американскую компанию Ocean Infinity. Малазийские власти обсуждают соглашение, по которому страна должна будет оплатить поисковые работы только в случае обнаружения обломков самолета.

«Я сделаю все возможное, чтобы получить согласие правительства на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно раньше», — подытожил Энтони Локе Сиеу Фук.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин рейсом МН370, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Несмотря на многочисленные попытки, найти воздушное судно до сих пор не удалось. По одной из версий, в катастрофе был виноват пилот.