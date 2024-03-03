Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине

В Берлине спецназ и полиция проводят операцию в рамках дела о террористах «Фракции Красной армии» (RAF). О пострадавших не сообщается, пишет Berliner Zeitung.

По данным газеты, операция проходит в районе Фридрихсхайн. За ее проведение отвечают криминальная полиция Нижней Саксонии и прокуратура Фердена, также были задействованы Федеральное управление криминальной полиции и стражи порядка Берлина.

Арестованы два человека. Их личности не раскрываются.

Журналисты пояснили, что ранее на этой неделе в Берлине была арестована боевик RAF Даниэла Клетте, предположительно, участвовавшая в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.

В настоящее время правоохранители разыскивают Буркхарда Гарвега (55 лет) и Эрнста-Фолькера Штауба (69 лет). Они возглавляют «Список самых разыскиваемых в Европе преступников» Европола, который используется для поиска серьезных преступников и террористов.

Напомним, что «Фракция Красной армии» (РАФ, RAF — нем. Rote Armee Fraktion) — немецкая леворадикальная террористическая организация. Она действовала в ФРГ и Западном Берлине в 1968–1998 годах.

Фракция была названа в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы и организована по образцу южноамериканских партизанских групп. На ее счету, по данным полиции ФРГ, 34 убийства, серии банковских налётов, взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на высокопоставленных лиц.