В Белграде пройдут новые муниципальные выборы после серии протестов, устроенных сербской оппозицией. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра сербской столицы и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии Александар Шапич, сообщает издание Vijesti.

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«Мы подняли планку [легитимности]. Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», — подчеркнул он, отметив особую важность повторных белградских выборов.

По мнению Шапича, на голосовании будет решено, «в каком направлении пойдет Сербия».

Проведение новых выборов в Белграде представитель оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» Добрица Веселинович назвал победой «наблюдателей, гражданского общества и всех, кто фиксировал фальсификации». Он также добавил, что и в дальнейшем оппозиция собирается бороться за «улучшение условий проведения выборов».