Отмечается, что мнения пользователей соцсетей о поступке американского лидера разделились. Часть полагает, что жест был игривым и рассуждает о харрасменте.

Другие комментаторы напоминают, что Мелони 46 лет, а Байдену 81. По их мнению, пожилой президент мог перепутать премьера со своей дочкой Эшли (ей 42 года) или одной из внучек и в связи с этим позволил себе поцелуй.