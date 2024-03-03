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Как ребенка: Байден поцеловал в макушку Мелони

Президент США Джо Байден нежно, словно внучку, поцеловал премьера Италии Мелони в макушку после рабочей встречи в Овальном кабинете. Видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мнения пользователей соцсетей о поступке американского лидера разделились. Часть полагает, что жест был игривым и рассуждает о харрасменте.

Другие комментаторы напоминают, что Мелони 46 лет, а Байдену 81. По их мнению, пожилой президент мог перепутать премьера со своей дочкой Эшли (ей 42 года) или одной из внучек и в связи с этим позволил себе поцелуй.

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Пользователи соцсети X назвали действия Байдена «новым дипломатическим трендом».

Напомним, что ранее на видео попал тройной поцелуй с участием Мелони и двух членов парламента.

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