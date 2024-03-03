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Экс-депутат Рады Царев: украинские олигархи бросили Зеленского ради Залужного

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что украинские бизнесмены, крупные политики и олигархи перешли на сторону бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Его слова приводит Ura.ru.

Бывший украинский депутат рассказал о конфликте в руководстве Украины
© РИА Новости

«Все украинские олигархи сейчас сгруппировались вокруг Залужного, финансируют его, помогают ему политтехнологами <...> Все считают, что отставка Зеленского — вопрос времени. Он уйдет либо до того, как назначат выборы президента Украины, либо в результате. Ставят ставку на новую команду», — отметил Царев.

По словам экс-депутата Рады, на сторону Залужного встали бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, также бывший президент Украины Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

До этого политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников говорил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский может быть уволен как и его предшественник, Валерий Залужный, вдобавок получив обвинения во всех недавних неудачах ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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