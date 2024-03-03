Бывший украинский депутат рассказал о конфликте в руководстве Украины

«Все украинские олигархи сейчас сгруппировались вокруг Залужного, финансируют его, помогают ему политтехнологами <...> Все считают, что отставка Зеленского — вопрос времени. Он уйдет либо до того, как назначат выборы президента Украины, либо в результате. Ставят ставку на новую команду», — отметил Царев.