Пропалестинские активисты сорвали речь первой леди США

Пропалестинские протестующие прервали мероприятие первой леди США Джилл Байден в штате Аризона, где она произносила с речь о праве женщин на аборт. Ее выступление сорвали демонстранты, которые призывали к прекращению огня в секторе Газа, передает The Hill.

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Так, один из протестующих потребовал ответить на вопрос, когда Джо Байден собирается призвать к прекращению огня на территории сектора Газа. Позже его вывела охрана, отмечается в материале.

Другие демонстранты кричали о военных преступлениях Израиля в секторе Газа в сторону женщин и детей, которые совершаются за счет налоговых поступлений американцев.

До этого активисты сорвали речь бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на Берлинском кинофестивале об Украине, предстоящих выборах и сопротивлении феминизму. Активисты кричали, что "ей должно быть стыдно", после чего их вывели из зала, отмечается в материале.