В Техасе выразили опасение о возможном отделении штата от США

Техасская газета Dallas Morning News (DMN) предупредила граждан о большом числе кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США. Авторы материала выражают тревогу на фоне приближения в США "супервторника", когда во многих штатах будут определены делегаты для последующих выборов президента страны.

Авторы статьи отметили, что некоторые кандидаты "заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости" и поддерживают выход штата из состава США.

"Вызывает тревогу количество кандидатов , подписавших обязательство "Заберем Техас назад", — сказано в статье.

В материале отмечается, что это обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских, а также продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США.

В конце февраля шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

До этого Верховный суд (ВС) США постановил убрать колючую проволоку вдоль южной границы Техаса, которую разместили власти штата.