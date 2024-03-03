В погранслужбе США подняли на смех рабочий график Байдена
Профсоюз сотрудников погранслужбы США высмеял посещение главой государства Джо Байденом города Браунсвилл в штате Техас для решения миграционного кризиса, сообщает «Ура.ру».
Организация опубликовала ироничный распорядок дня президента на своей странице в соцсетях.
«Поднялся на борт номер один, вздремнул. Проснулся в местечке под названием Браунсвилл», — сказано в сообщении.
Отмечается, что затем глава Белого дома считал надпись на телесуфлере, возложив ответственность за все происходящие проблемы на экс-президента Дональда Трампа. После этих «важных» дел Байден снова заснул, а в конце дня закончил работу и отправился на пляж, где снова уснул. Под публикацией профсоюз опубликовал фотографию спящего президента на пляже.
Байден посетил Техас, чтобы изучить ситуацию на южной границе и встретиться с сотрудниками силовых ведомств. Представители Республиканской партии критикуют американского лидера за недостаточное внимание к миграционному кризису в стране.