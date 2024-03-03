В погранслужбе США подняли на смех рабочий график Байдена

Отмечается, что затем глава Белого дома считал надпись на телесуфлере, возложив ответственность за все происходящие проблемы на экс-президента Дональда Трампа. После этих «важных» дел Байден снова заснул, а в конце дня закончил работу и отправился на пляж, где снова уснул. Под публикацией профсоюз опубликовал фотографию спящего президента на пляже.