Удобрения на борту затонувшего в Красном море сухогруза опасны для природы

Сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки хуситов, перевозил более 21 тысячи тонн удобрений, которые могут нанести вред окружающей среде, сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM). В Пентагоне уточнили, что в химический состав удобрений входит фосфат и сульфат аммония.

Порядка 21 тысячи тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, которые перевозило судно, представляют риск для окружающей среды в Красном море, — заявили в CENTCOM.

Британский сухогруз, который ходил под флагом Белиза, затонул 2 марта после того, как в середине февраля был атакован йеменскими хуситами, выпустившими по судну противокорабельную баллистическую ракету, уточнили в Пентагоне.

После обстрела 18 февраля судно так и не было отбуксировано из-за опасности новых атак со стороны хуситов. Сухогруз начал медленно тонуть, на месте катастрофы образовалось нефтяное пятно, растянувшееся почти на 30 километров.

Изначально предполагалось, что Rubymar перевозил более 41 тонн удобрений.