Американский губернатор предложил избавиться от Байдена

Губернатор штата Айдахо в США Брэд Литтл предложил избавиться от президента Джо Байдена и вернуть в Белый дом бывшего американского лидера Дональда Трампа. Как написал политик на странице в социальной сети Twitter (X), необходимо исправить ситуацию с открытой границей и сократить вышедшие из-под контроля расходы.

Нам нужно исправить нашу открытую границу, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральным политикам. Пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом, — заявил Литтл.

Ранее Трамп победил на кокусах (партийном голосовании) в Айдахо с результатом 84,9% голосов. Его конкурент — бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли — получила 13,2% голосов. До этого партийные голосования также прошли в штате Миссури, где Трамп набрал 100% голосов, а также в Мичигане, где в поддержку бывшего президента США высказались 68,1% избирателей.